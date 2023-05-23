Шутов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1878
Жена: Шутова Евдокия
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Шутова Евдокия
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шутов Косьма
Мать ребёнка: Шутова Евдокия
Смерть
Неизвестно