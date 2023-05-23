Шутов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Филипп

Шутов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1878

Жена: Шутова Евдокия

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Шутова Евдокия

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шутов Косьма

Мать ребёнка: Шутова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close