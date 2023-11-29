Белоногова Александра Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1839
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Белоногов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1847
Сын: Белоногов Семен Игнатьевич
Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Афонасья Игнатьевна
Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич
Смерть
Неизвестно