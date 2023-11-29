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Белоногова Александра Лавровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1839

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Белоногов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1847

Сын: Белоногов Семен Игнатьевич

Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Афонасья Игнатьевна

Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Белоногов Игнатий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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