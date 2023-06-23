Косолапов Артем Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1975
Рождение ребёнка
29.10.2000
Сын: Косолапов Кирилл Артемович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.2006
Дочь: Косолапова Анна Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.2019
Дочь: Косолапова Марьяна Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности