Косолапов Артем Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Артем Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1975

Отец: Косолапов Юрий Семенович

Мать: Косолапова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
29.10.2000

Сын: Косолапов Кирилл Артемович

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.2006

Дочь: Косолапова Анна Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.12.2019

Дочь: Косолапова Марьяна Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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