Горелова (Корякина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелова (Корякина) Татьяна Петровна

Горелова (Корякина) Татьяна Петровна

Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Гореликова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Горелов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1979

Сын: Горелов Александр Александрович

Отец ребёнка: Горелов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close