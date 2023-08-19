Горелова (Корякина) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Гореликова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Горелов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1979
Сын: Горелов Александр Александрович
Отец ребёнка: Горелов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область