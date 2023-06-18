Тимофеев Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1940

Дата смерти

31.07.1981

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940

Отец: Тимофеев Петр Иванович

Мать: Тимина Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
19.02.1969

Сын: Тимофеев Андрей Борисович

Мать ребёнка: Платова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платова Екатерина Владимировна

Смерть
31.07.1981
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