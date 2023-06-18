Тимофеев Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1940
Дата смерти31.07.1981
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940
Отец: Тимофеев Петр Иванович
Мать: Тимина Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
19.02.1969
Сын: Тимофеев Андрей Борисович
Мать ребёнка: Платова Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платова Екатерина Владимировна
Смерть
31.07.1981