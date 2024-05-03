Осипова Александра
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти?.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Терентий Сергеевич
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Николаева (Осипова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
11.10.1911
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович
Смерть
?.05.1946