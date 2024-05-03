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Осипова Александра

Место рождения

Кошки-Куликеево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1875

Дата смерти

?.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошки-Куликеево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Терентий Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Николаева (Осипова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Осипов Зиновий Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Осипов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Осипов Сергей Осипович

Смерть
?.05.1946

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