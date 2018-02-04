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Бычкова Светлана

Место рождения

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

04.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Бычков Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Юрий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.02.2018
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
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