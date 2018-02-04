Бычкова Светлана
Место рождения
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти04.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Бычков Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич
Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бычков Юрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.2018