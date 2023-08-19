Скуратов Георгий (Егор) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратов Георгий (Егор) Дмитриевич

Место рождения

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1843

Отец: Скуратов Дмитрий Андреевич

Мать: Скуратова Елизавета Гавриловна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1866

Сын: Скуратов Андроник (Дрон) Георгиевич

Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1872

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1874

Сын: Скуратов Петр Егорович

Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1875

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, рядовой
Смерть
Неизвестно
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