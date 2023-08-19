Скуратов Георгий (Егор) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1843
Рождение ребёнка
08.10.1866
Сын: Скуратов Андроник (Дрон) Георгиевич
Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
26.08.1872
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1874
Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
23.11.1875
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Скуратова Гликерия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, рядовой
Смерть
Неизвестно