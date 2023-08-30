Васильев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1908
Сын: Васильев Андрей Александович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1912
Сын: Васильев Ефим Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1917
Сын: Васильев Иван Александрович
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно