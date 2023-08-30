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Васильев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1908

Сын: Васильев Андрей Александович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Васильев Ефим Александрович

Мать ребёнка: Мария

Троянец, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Васильев Иван Александрович

Мать ребёнка: Мария

Троянец, Логойский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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