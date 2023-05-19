(Давыдова) Фекла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Фекла Никитина

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Давыдов Никита Гаврилов

Мать: Давыдова Мария Степанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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