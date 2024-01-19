Дилакторская (Попова) Вера Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дилакторская (Попова) Вера Евгеньевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.07.1917 ст.

Муж: Дилакторский Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители по жениху - преподаватель Грязовецеой мужской гимназии Геннадий Александров Дилакторский и псаломщик Пятницкой города Вологды церкви Павел Васильев Дилакторский; по невесте - Коллежский Се... Показать все
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Коллежского Советника.
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