Дилакторская (Попова) Вера Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1917 ст.
Поручители по жениху - преподаватель Грязовецеой мужской гимназии Геннадий Александров Дилакторский и псаломщик Пятницкой города Вологды церкви Павел Васильев Дилакторский; по невесте - Коллежский Се... Показать все
Место жительства
1917
Дочь Коллежского Советника.