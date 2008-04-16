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Ломовской Артем Михайлович
Ломовской Артем Михайлович
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Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
16.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Ломовской Михаил Александрович
1981 г.р.
Мать
Ломовская (Столярова) Вера Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2008
Отец:
Ломовской Михаил Александрович
Мать:
Ломовская Вера Сергеевна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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