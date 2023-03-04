Рожков Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Олег Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Рожков Пётр Иванович

Мать: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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