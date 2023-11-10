Богданова (Муранова) Томара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1972
Дочь: Коновалова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1978
Сын: Богданов Денис Викторович
Отец ребёнка: Богданов Виктор Иванович