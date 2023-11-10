Богданова (Муранова) Томара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Муранова) Томара Ивановна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1972

Дочь: Коновалова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1978

Сын: Богданов Денис Викторович

Отец ребёнка: Богданов Виктор Иванович

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