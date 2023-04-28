Жавела Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963
Отец: Жавела Николай Иванович
Мать: Жавела Клавдия Фëдоровна
Рождение ребёнка
12.11.1986
Дочь: Жавела Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Вислогузова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
22.02.1989
Дочь: Жавела Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Вислогузова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно