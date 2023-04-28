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Жавела Сергей Николаевич

Место рождения

Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1963

Отец: Жавела Николай Иванович

Мать: Жавела Клавдия Фëдоровна

Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.11.1986

Дочь: Жавела Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Вислогузова Людмила Александровна

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.02.1989

Дочь: Жавела Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Вислогузова Людмила Александровна

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислогузова Людмила Александровна

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