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Болотин Андрей Михайлович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Болотин Михаил Данилович

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Болотина Феодосья Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Болотина Вера Ефремовна

Рождение ребёнка
10.11.1892

Сын: Болотин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Болотина Феодосья Федоровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотина Вера Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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