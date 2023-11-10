Болотин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Болотин Михаил Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Болотина Вера Ефремовна
Рождение ребёнка
10.11.1892
Мать ребёнка: Болотина Феодосья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болотина Вера Ефремовна
Смерть
Неизвестно