Карташев Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Карташев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 02.02.1906 ст.
Сын: Карташев Андриан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно