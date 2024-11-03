Карташев Алексей Федорович Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташев Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Карташев Федор Иванович

Мать: Карташева Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Карташев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 02.02.1906 ст.

Сын: Карташев Андриан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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