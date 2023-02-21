Носова Ольга Алексеевна
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения24.?.?
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край
Рождение ребёнка
1928
Сын: Носов Лев Михайлович
Отец ребёнка: Носов Михаил Иванович
Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1983
г.Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск