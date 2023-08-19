Феодора
Место рождения
Дата рождения10.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900
Отец: Иоанн (Иван) Михайлович
Мать: Татьяна Фёдоровна
Незаконнорожденная. Зачёркнутое имя Стефанида. Пометка: Читать Феодора, Стефанида неправильно написано, — Иерей Петр Недремский.
Крещение
12.11.1900
Восприемники: • Тупицинской волости крестьяне Исидор Михайлович и Параскева Гаврииловна (деревня Зачеренье).
Смерть
Неизвестно