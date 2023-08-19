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Феодора

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900

Отец: Иоанн (Иван) Михайлович

Мать: Татьяна Фёдоровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Незаконнорожденная. Зачёркнутое имя Стефанида. Пометка: Читать Феодора, Стефанида неправильно написано, — Иерей Петр Недремский.
Крещение
12.11.1900
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Тупицинской волости крестьяне Исидор Михайлович и Параскева Гаврииловна (деревня Зачеренье).
Смерть
Неизвестно
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