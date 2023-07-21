Ревина (Ревина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1847
Дата смерти03.01.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1847
Отец: Мартынов Прокопий
Мать: Елена
Бракосочетание
08.11.1863
Муж: Ревин Трофим
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ревин Фёдор
Отец ребёнка: Ревин Трофим
Рождение ребёнка
28.07.1875
Сын: Ревин Василий
Отец ребёнка: Ревин Трофим
Хованщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.01.1915