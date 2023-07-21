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Ревина (Ревина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1847

Дата смерти

03.01.1915

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1814 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1847

Отец: Мартынов Прокопий

Мать: Елена

Бракосочетание
08.11.1863

Муж: Ревин Трофим

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ревин Фёдор

Отец ребёнка: Ревин Трофим

Рождение ребёнка
28.07.1875

Сын: Ревин Василий

Отец ребёнка: Ревин Трофим

Хованщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.01.1915
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