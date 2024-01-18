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Жерноклеева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Жерноклеева Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Ефим Васильевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Ефим Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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