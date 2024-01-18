Жерноклеева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Жерноклеева Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимъ васильевъ Жерноклевовъ Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850