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Юрченко Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Юрченко Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Борисенко Христина Мартыновна

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пимок Акилина Мартыновна

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крамчанина Домникия Мартыновна

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Первакова Марина Мартыновна

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия Мартыновна

Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Мартын Саввич

Смерть
Неизвестно
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