Юрченко Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Юрченко Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Борисенко Христина Мартыновна
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пимок Акилина Мартыновна
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крамчанина Домникия Мартыновна
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Первакова Марина Мартыновна
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия Мартыновна
Отец ребёнка: Юрченко Мартын Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно