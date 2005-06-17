Егоров Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Виктор Дмитриевич

Егоров Виктор Дмитриевич

avatar

Место рождения

Толкаевка, 461915, Россия

Дата рождения

15.10.1950

Дата смерти

17.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1950

Отец: Егоров Дмитрий Павлович

Мать: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1975

Сын: Егоров Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.06.2005
Толкаевка, 461915, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close