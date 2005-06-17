Егоров Виктор Дмитриевич
Место рожденияТолкаевка, 461915, Россия
Дата рождения15.10.1950
Дата смерти17.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1950
Отец: Егоров Дмитрий Павлович
Мать: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1975
Сын: Егоров Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.06.2005
Толкаевка, 461915, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема