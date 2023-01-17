Уланова (Слугина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Уланова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Науменко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Уланов Иван Иванович
Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018