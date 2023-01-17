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Уланова (Слугина) Мария Андреевна

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Место рождения

Дим, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Слугин Андрей Алексеевич

Мать: Слугина Васса Евлампьевна

Дим, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Уланова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Науменко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Уланов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Уланов Иван Иванович

Отец ребёнка: Уланов Иван Степанович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Иван Степанович

Смерть
2018
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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