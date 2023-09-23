Токарева (Лобова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1977
Бракосочетание
20.04.1996
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1996
Сын: Токарев Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2013
Дочь: Токарева Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Липецк, город Липецк, Липецкая область