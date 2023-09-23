Токарева (Лобова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Лобова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1977

Отец: Лобов Александр Константинович

Мать: Лобова Вера Ивановна

Бракосочетание
20.04.1996

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1996

Сын: Токарев Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2013

Дочь: Токарева Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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