Нямна (Агафья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Захар
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимук (Тимофей)
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)
Смерть
Неизвестно