Нямна (Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нямна (Агафья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Захар

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимук (Тимофей)

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Микуль (Николай)

Отец ребёнка: Романов Пухвари (Порфирий)

Смерть
Неизвестно
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