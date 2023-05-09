Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981
Отец: Яхин Рашид Карагуллович
Мать: Яхина Людмила Ивановна
Бракосочетание
31.01.2004
Развод 25.12.2013
Рождение ребёнка
02.01.2005
Дочь: Мардыко Анастасия Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.2012
Дочь: Мардыко Ирина Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан