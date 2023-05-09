Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардыко (Яхина) Оксана Рашидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981

Отец: Яхин Рашид Карагуллович

Мать: Яхина Людмила Ивановна

Бракосочетание
31.01.2004

Муж: Мардыко Эдуард Константинович

Развод 25.12.2013
Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Мардыко Анастасия Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.2012

Дочь: Мардыко Ирина Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

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