Валова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Валова Федора Фадеевна
Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Валова Пелагея Фадеевна
Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно