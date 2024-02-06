Валова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Валов Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Валова Федора Фадеевна

Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Валов Алексей Фадеевич

Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Валова Пелагея Фадеевна

Отец ребёнка: Валов Фадей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Фадей Степанович

Смерть
Неизвестно
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