Московцева Дарья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1893 ст.
Сын: Московцев Алексей Фаддеев
Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов
Рождение ребёнка
19.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно