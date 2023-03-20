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Московцева Дарья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1893 ст.

Сын: Московцев Алексей Фаддеев

Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Сын: Московцев Даниил Фаддеев

Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1900 ст.

Сын: Московцев Феодор Фаддеев

Отец ребёнка: Московцев Фаддей Федотов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московцев Фаддей Федотов

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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