Моисеенко Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Моисеенко Марк Кононович

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Моисеенко Федос Кононович

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Моисеенко Федот Кононович

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Моисеенко Василий Кононович

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капелюшь Ирина Кононовна

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашура Степанида Стефанида Кононовна

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Пелагея Кононовна

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Петр Кононович

Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Конон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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