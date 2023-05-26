Моисеенко Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Моисеенко Федос Кононович
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Моисеенко Федот Кононович
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Моисеенко Василий Кононович
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капелюшь Ирина Кононовна
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашура Степанида Стефанида Кононовна
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Пелагея Кононовна
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моисеенко Конон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно