Григорьев Максим Семенов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Григорьев Семен Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Жена: Пелагея Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1903
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно