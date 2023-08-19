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Григорьев Максим Семенов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Григорьев Семен Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Пелагея Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1903

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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