Матвеев Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Иван Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Насса Ивановна

Мать ребёнка: ?

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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