Матвеев Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Насса Ивановна
Мать ребёнка: ?
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно