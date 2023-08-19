Чекарамит Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Чекарамит Илья Анастасович
Мать: Чекарамит Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Бракосочетание
06.11.1866
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10
Рождение ребёнка
08.07.1883
Сын: Чекарамит Константин Петрович
Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зипир Мария Петровна
Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чекарамит Николай Петрович
Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекарамит Александр Петрович
Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна
Смерть
Неизвестно