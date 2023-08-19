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Чекарамит Петр Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Чекарамит Илья Анастасович

Мать: Чекарамит Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Бракосочетание
06.11.1866

Жена: Чекарамит Устинья Моисеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10
Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Чекарамит Константин Петрович

Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна

Бракосочетание
Около 1883

Жена: Чекарамит Устинья Моисеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зипир Мария Петровна

Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чекарамит Николай Петрович

Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекарамит Александр Петрович

Мать ребёнка: Чекарамит Устинья Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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