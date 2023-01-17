Цидаева Зоя (Зохоря) Григорьевна (Гаяровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цидаева Зоя (Зохоря) Григорьевна (Гаяровна)

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

11.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954

Отец: Валиулин Гаяр

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1977

Сын: Игнатьев Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Игнатьев Геннадий

Рождение ребёнка
30.07.1984

Дочь: Толочко Анна Викторовна

Отец ребёнка: Цидаев Виктор

Москва, город федерального значения Москва
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