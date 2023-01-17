Цидаева Зоя (Зохоря) Григорьевна (Гаяровна)
Место рождения
Дата рождения11.10.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954
Отец: Валиулин Гаяр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1977
Сын: Игнатьев Виталий Геннадьевич
Отец ребёнка: Игнатьев Геннадий
Рождение ребёнка
30.07.1984
Дочь: Толочко Анна Викторовна
Отец ребёнка: Цидаев Виктор
Москва, город федерального значения Москва