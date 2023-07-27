Рябцова Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рябцова Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Рябцов Филипп Константинович
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рябцов Петр Константинович
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рябцова Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябцов Василий Константинович
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рябцова Ефориния Константиновна
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рябцов Яков Константинович
Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич
Место жительства
1850 ст.
Возраст - 40 лет. ф. 18. Оп.3. Д. 233 л. 1653. Ведомости о числе священнослужителей и прихожан, бывших у исповеди и Святых Таинств причастия по церквям Угличского уезда и г. Углича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно