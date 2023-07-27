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Рябцова Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рябцова Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Рябцов Филипп Константинович

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рябцов Петр Константинович

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рябцова Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябцов Василий Константинович

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рябцова Ефориния Константиновна

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рябцов Яков Константинович

Отец ребёнка: Рябцов Константин Алексеевич

Место жительства
1850 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 40 лет. ф. 18. Оп.3. Д. 233 л. 1653. Ведомости о числе священнослужителей и прихожан, бывших у исповеди и Святых Таинств причастия по церквям Угличского уезда и г. Углича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцов Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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