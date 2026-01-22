Сапрыкина Ирина Владимировна
женский, родилась 15.05.1978
ОтецСапрыкин Владимир Леонидович11.02.1957 г.р.
МатьСапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна07.10.1956 г.р.
Дети
(Колоцей) Екатерина Дмитриевна25.04.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978
Рождение ребёнка
25.04.2006
Дочь: (Колоцей) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан