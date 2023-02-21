Попов Алексей Андреевич
Место рожденияАлтайский край Парфеновский район село Зимино
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти26.04.1978
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Отец: Попов Андрей
Алтайский край Парфеновский район село Зимино
Работа или профессия
С ?.11.1929 по 1942
г.Барнаул
кадровый военный
Военная служба
?.11.1929
Барнаулским ГВК
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Девочка лет
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1932
Дочь: Сергеева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Военная награда
18.11.1943
Северозападный фронт
медаль за боевые заслуги
Военная награда
23.02.1945
1-й Прибалтийский фронт
укомплетовывал рабочие бригады и руководил расстановкой кадрового состава при строительстве высоководнго моста через реку Неман в г. Тильзит
Военная награда
08.06.1945
Кенинсберг, г. Пиллау
оперативно и тщательно оформил наградные документы на состав бригады участвующих в штурме и взятии городов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1978
г Новосибирск
Похороны
1978
г.Обь. старое городское кладбище
на военном кладбище