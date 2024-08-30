(Усова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Кузьма Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Терентий Кузьмич

Отец ребёнка: Усов Кузьма Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Усов Кузьма Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Усов Кузьма Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усова) Анисья Кузьминична

Отец ребёнка: Усов Кузьма Денисович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Усов Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Усов Кузьма Денисович

Смерть
Неизвестно

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