Матюхина (Корнева) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Корнева) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Матюхин Владимир (Помазок) Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Матюхин Владимир (Помазок) Михайлович

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