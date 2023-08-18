Кропотин Панкрат (Панка) Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотин Панкрат (Панка) Спиридонов

Место рождения

дер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1656 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Кропотин Спиридон (Спирка) Григорьев

Мать: не указана

дер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
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