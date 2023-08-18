Кропотин Панкрат (Панка) Спиридонов
Место рождениядер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Кропотин Спиридон (Спирка) Григорьев
Мать: не указана
дер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была пустошь Михалевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711