- Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1907 ст.
Дата смерти01.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.
Отец: - Пётр Иванович
Мать: - Мария Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.154-155 (Рождение №-19м)
Крещение
10.03.1907 ст.
Крёстный отец: Макарий Иванович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Александровна - крестьянская жена из д.Слеповское (3-родная тётя)
Смерть
01.07.1907 ст.
Младенец в 4 мес. (от родимца)
Похороны
03.07.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.209-210 (Умершие №-20м)