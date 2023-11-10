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- Фёдор Петрович

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Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

07.03.1907 ст.

Дата смерти

01.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1875 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.

Отец: - Пётр Иванович

Мать: - Мария Александровна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.154-155 (Рождение №-19м)
Крещение
10.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Макарий Иванович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Александровна - крестьянская жена из д.Слеповское (3-родная тётя)
Смерть
01.07.1907 ст.
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 4 мес. (от родимца)
Похороны
03.07.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.209-210 (Умершие №-20м)
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