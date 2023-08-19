Ершов Василий Степанов? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Василий Степанов?

Ершов Василий Степанов?

Место рождения

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Ершов Степан ?

Мать: Ершова Татьяна Егорова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Ершов Степан(Стефан) Васильев

Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Ершов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Ершов Семен Васильев

Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.75 оп.1 д.71 л.29 об ГА РМЭ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close