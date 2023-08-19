Ершов Василий Степанов?
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Вычислено 1839
Отец: Ершов Степан ?
Мать: Ершова Татьяна Егорова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Ершов Степан(Стефан) Васильев
Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Сын: Ершов Семен Васильев
Мать ребёнка: Ершова Наталья Петрова
ф.75 оп.1 д.71 л.29 об ГА РМЭ
Смерть
Неизвестно