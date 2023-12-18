Киселёв Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1887
Дата смерти10.06.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1887
Отец: Киселёв Андрей Григорьевич
Мать: Валентина Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Киселёв Иван (Иоанн) Григорьевич
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Киселёва Агния Григорьевна
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
10.08.1916
Сын: Киселёв Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
21.12.1918
Сын: Киселёв Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1920
Дочь: Киселёва Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
22.03.1926
Дочь: Муравьёва Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна
Смерть
10.06.1943