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Киселёв Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1887

Дата смерти

10.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1887

Отец: Киселёв Андрей Григорьевич

Мать: Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Киселёв Иван (Иоанн) Григорьевич

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Киселёва Агния Григорьевна

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.08.1916

Сын: Киселёв Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
21.12.1918

Сын: Киселёв Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
28.08.1920

Дочь: Киселёва Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
22.03.1926

Дочь: Муравьёва Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Боровая Александра Павловна

Смерть
10.06.1943
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