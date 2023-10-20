Абанькина (Зубанова) Аксинья Никитовична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанькина (Зубанова) Аксинья Никитовична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Зубанов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Абанькин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Ведерникова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Абанькин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Абанькин Ефим Владимирович

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
15.06.1932

Дочь: Казакова Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.07.1935

Дочь: Шикова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанькин Иван Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.02.1969
Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
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