Абанькина (Зубанова) Аксинья Никитовична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Зубанов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Абанькин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Ведерникова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Абанькин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Абанькин Ефим Владимирович
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1932
Дочь: Казакова Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
08.07.1935
Дочь: Шикова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Абанькин Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанькин Иван Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.02.1969