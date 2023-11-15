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Объецио Биков Федорович

Место рождения

Ширстиновская дистанция холопского обхода Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширстиновская дистанция холопского обхода Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.60 л232об233 запись6
Бракосочетание
05.02.1884 ст.

Жена: Наталья Евсигнеевна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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