Объецио Биков Федорович
Место рожденияШирстиновская дистанция холопского обхода Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Ширстиновская дистанция холопского обхода Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.60 л232об233 запись6
Бракосочетание
05.02.1884 ст.
Жена: Наталья Евсигнеевна
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно