Седов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1935
Дата смерти28.04.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935
Отец: Седов Михаил
Мать: Седова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодаева Валентина
Мать ребёнка: Седова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Василий
Мать ребёнка: Седова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Седова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Альбина
Смерть
28.04.1987