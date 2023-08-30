Седов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1935

Дата смерти

28.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935

Отец: Седов Михаил

Мать: Седова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодаева Валентина

Мать ребёнка: Седова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Василий

Мать ребёнка: Седова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Седова Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Альбина

Смерть
28.04.1987
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