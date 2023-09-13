Новоселова (Елкина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Елкин Иоанн Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1924
Дочь: Носовенко Нина Семеновна
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
17.07.1931
Дочь: Соколова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1938
Сын: Новоселов Виталий Семенович
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич
Смерть
1984