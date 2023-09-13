Новоселова (Елкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Елкина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Елкин Иоанн Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1924

Дочь: Носовенко Нина Семеновна

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Соколова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
20.02.1938

Сын: Новоселов Виталий Семенович

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Новоселов Семен Алексеевич

Смерть
1984
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