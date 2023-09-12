Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Никита Крисанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Арина Никитина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Арина Никитина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Арина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно