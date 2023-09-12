Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Никита Крисанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Арина Никитина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Арина Никитина

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Арина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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