Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиДо 1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Савин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Савин Потап Алферов
Мать ребёнка: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
1695
Сын: Савин Иван Алферов
Мать ребёнка: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Анна Алферова
Мать ребёнка: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Савина Евдокея
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Савин Акиндин
Мать ребёнка: Савина Евдокея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Евдокея
Работа или профессия
Неизвестно
соложное и кожевенное мастерство
Работа или профессия
Неизвестно
кожевенник
Смерть
До 1746