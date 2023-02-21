Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Елевферий (Алфер) Прокофиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Отец

До 1644 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Савин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Савин Потап Алферов

Мать ребёнка: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Савин Иван Алферов

Мать ребёнка: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Анна Алферова

Мать ребёнка: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Савин Михайла Алферов

Мать ребёнка: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Савин Акиндин

Мать ребёнка: Савина Евдокея

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Евдокея

Работа или профессия
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
соложное и кожевенное мастерство
Работа или профессия
Неизвестно
кожевенник
Смерть
До 1746
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