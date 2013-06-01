Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна

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Место рождения

г.Барнаул Алтайского края

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Барнаул Алтайского края
Крещение
30.05.1930
г.Барнаул Алтайского края
Крестные: Доня Артемьев - муж двоюродной сестры отца: Ольга Гуляева родная сестра матери
Работа или профессия
С 1949 по 1985
Бухгалтер, ревизор, кассир
Бракосочетание
07.02.1952

Муж: Зуев Михаил Александрович

с.Морозово Искитимского района Новосибирской обл
Образование
1974
г.Новосибирск
Развод
1980

Муж: не указан

р.п.Коченево Новосибирской обл
Смерть
01.06.2013
г.Новосибирск
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