Зуева (Безсонова) Ефалия Константиновна
Место рожденияг.Барнаул Алтайского края
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти01.06.2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Барнаул Алтайского края
Крещение
30.05.1930
г.Барнаул Алтайского края
Крестные: Доня Артемьев - муж двоюродной сестры отца: Ольга Гуляева родная сестра матери
Работа или профессия
С 1949 по 1985
Бухгалтер, ревизор, кассир
Бракосочетание
07.02.1952
с.Морозово Искитимского района Новосибирской обл
Образование
1974
г.Новосибирск
Развод
1980
Муж: не указан
р.п.Коченево Новосибирской обл
Смерть
01.06.2013
г.Новосибирск